Jugendtheater in Krefeld : Ausnahmesituation vor dem Aufzug

Krefeld Das neue Kreschstück erzählt von Menschen in unvorhergesehenen Situationen.

Zu Beginn des Stückes sind die Türen verschlossen. Der Fahrstuhl fährt nicht mehr. Alle Personen finden sich auf der 13. Etage wieder: Da bricht erst einmal Chaos aus. In seiner neuen Produktion „Ausgeschlossen – Theater vor zwei Aufzügen“ zeigt das Kreschtheater, wie Menschen in Ausnahmesituationen reagieren, was passieren kann, wenn das Leben nicht gleichmäßig wie ein Fahrstuhl auf Knopfdruck läuft. Am Wochenende war Premiere auf der Studiobühne der Fabrik Heeder.