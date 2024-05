Krefeld-Kölner Verbindung Kresch-Theater kooperiert mit Heiner Lauterbachs Schule

„Der Keller“ ist die traditionsreichste private Schauspielschule in Nordrhein-Westfalen und außerdem eine der ältesten privaten Schulen für die Schauspielausbildung in Deutschland. Die Kooperation mit dem Krefelder Schauspiel für Kinder und Jugendliche sei eine Win-Win-Situation, meint Wabra. Denn nicht nur in Krefeld profitiert man von der Zusammenarbeit bei Projekten. „Die Kooperation ermöglicht unseren Schüler und Schülerinnen, neben unserer institutionellen Verbundenheit zum Theater der Keller in Köln, eine weitere Möglichkeit, die schauspielerische Arbeit im professionellen Rahmen zu erfahren und darin Erfahrung zu sammeln“, sagt Michael Meichßner, der die Schauspielschule seit 2019 leitet.