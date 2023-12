Weihnachtsmärchen in Krefeld Wie ein zauberhaftes Bilderbuch - „Rumpelstilzchen“ im Kresch

Zur Vorweihnachtszeit lädt das Kreschtheater zu einem Klassiker unter den Grimm-Märchen ein: Rumpelstilzchen. Mit viel Wortwitz, Tanz, Gesang und einigen inhaltlichen Änderungen, erobern die Schauspieler die Herzen des Publikums. Während der junge König Leopold (Tobias Krebs) in Luxus schwelgt, Tempel und Segelboote kauft und sich Eis aus Italien kommen lässt, fristet das Volk ein trübes Dasein. Um die Schulden des jungen Königs zu begleichen, muss sich sein hochnäsiger Minister Klaus Klauenstein (Gareth Charles) etwas einfallen lassen. So knüpft er dem Korbflechter Jakob (Katharina Hannappel, die auch das Rumpelstilzchen spielt), einen seiner größten Körbe samt Inhalt ab und zahlt dafür einen viel zu niedrigen Preis. Ehe Jakob sich zu Wort meldet, rauscht Klauenstein davon und trifft auf den stolzen Müller (Georg Troles). In dessen Lobrede auf seine Tochter, die schöne Marie (Sara Zimmermann), lässt er sich zu dem verhängnisvollen Versprechen verleiten und erwähnt fast beiläufig, dass sein starkes Mädchen Stroh zu Gold spinnen kann. Klauenstein befiehlt, im Auftrag des Königs, dass Marie ins Schloss kommen soll, um ihre Gabe unter Beweis zu stellen.