Kultur in Krefeld Kresch-Theater – Kulturprojekt mit ukrainischen Jugendlichen

Mit dem Werk „Der Junge mit dem Koffer“ von Mike Kenny kommt ein hochaktuelles Theaterstück auf die Kresch-Bühne in Krefeld (Premiere am 12. Februar). Das Stück erzählt in poetischer Sprache die Flüchtlingsgeschichte von Naz, einem 13-jährigen Jungen. Weltweit waren im Jahr 2020 nahezu 100 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Hunger, vor Folter und systematischer Benachteiligung. „Dazu gehören auch die ukrainischen Kinder, die heute neben den Kindern von hier in den Schulen sitzen“, sagt Wabra. „Sie kommen aus den Städten, deren Namen immer wieder in den Nachrichten genannt werden. Was sie auf ihrer Flucht erlebt haben, davon können wir nichts ahnen. Deswegen war es mir wichtig, das Stück in die wirkliche Welt zu holen.“