Kresch-Theater kooperiert mit Schauspielschule Monolog der Prostituierten - Das große Vorsprechen der jungen Schauspieler

Die „Prostituierte“ aus „Das Leben auf der Praca Roosevelt“ von Dea Loher trifft auf Texte von Tennessee Williams und Henrik Ibsen. Jonas Laiblin hat sich für „Die Elbe“ aus „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert entschieden. „Meine Leidenschaft für das Theater hat schon mit dem Schultheater angefangen“, erzählt der 26-jährige Stuttgarter, der bei der Kölner Schauspielschule seinerzeit vorsprach und angenommen wurde. Leicht sei es nicht, ein Engagement zu finden, aber seinen Optimismus verliere er nicht, sagt Laiblin. Mit seinen Bewerbungen konzentriert er sich nicht nur auf Theater und Film, sondern hat sich ebenfalls bei Sprecherstudios beworben. Dass es in der Welt des Theaters und Films nicht einfach ist, kann Kathrin Selakovic, die an diesem Abend zu den Besuchern gehört, bestätigen. Die 26-jährige Krefelderin hat die Ausbildung in Köln bereits 2021 abgeschlossen. „Ich habe schon im Kresch-Theater im Wintermärchen gespielt, wo ich derzeit auch Springerin bin. Zudem hatte ich Auftritte in Köln. Dazu bin ich in Sachen Theaterpädagogik im Einsatz“, berichtet Selakovic. Die Faszination in eine Rolle zu schlüpfen und damit in das Leben eines anderen Menschen, auch wenn dieser eine Erfindung ist, einzutauchen und auf diesem Weg Teil einer Geschichte zu werden, begeistert die Krefelderin jedes Mal aufs Neue. Einen Traum gibt es auch. Selakovic würde „wahnsinnig gerne einmal in Musical machen“, wie sie es beschreibt.