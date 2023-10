Demnächst in der Fabrik Heeder Wie Kater Findus das Krefelder Publikum erobern will

Er ist berühmter als der gestiefelte Kater: Findus, der drollige Kerl, der seinen Namen einer Erbsensorte verdankt. Die prangte als Werbung auf dem Karton, in dem er als Katzenbaby auf dem Hof von Bauer Pettersson landete. Der ist ein ziemlich netter Kerl, ein Erfinder und Selbermacher. Schnell werden Pettersson und Findus dicke Freunde - und auf dem kleinen Hof in Schweden ist plötzlich eine Menge los. Die Abenteuer der beiden in den Büchern von Sven Nordqvist sind Bestseller. Das Kresch-Theater hat Geschichten aus den zahlreichen Büchern zu einem Bühnenstück zusammengefasst. Am Sonntag, 8. Oktober, ist Premiere.