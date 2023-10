Hunderte Jahre Historie Krephilly – die einzigartige Verbindung zwischen Krefeld und Philadelphia

Philadelphia in Pennsylvania und Krefeld in Nordrhein-Westfalen verbindet ein weltgeschichtliches Datum: Am 6. Oktober 1683, vor 340 Jahren, landeten 13 Quäker- und Mennonitenfamilien aus Krefeld in Pensylvania und gründeten Germantown. Dieses Ereignis ist lebendig bis heute in vielen Spuren: Es gibt familiäre Bande über den Atlantik und die Jahrhunderte hinweg. Lebendig ist bis heute die deutsch-amerikanische Freundschaft. In der Lebensart ist manches beim jeweils anderen angekommen. In beiden Städten wird auf die je andere Stadt verwiesen – und immer noch haben beide Städte mennonitischen Gemeinden. Wir wollen von dieser besonderen Städte-Verbindung erzählen: von Menschen in Philadelphia und Krefeld, die Teil dieser Geschichte sind.