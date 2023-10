Auf ewig verschollen? Der Krefeld-Krimi um den Baum aus Philadelphia

Er ist ein Verschollener: Ein Baum mit historischer Bedeutung und einer Heimatadresse in Philadelphia, USA, verschenkt an die Bürger Krefelds anlässlich eines historischen Datums. Gemeint ist der 6. Oktober 1683, als 13 Krefelder Familien in Amerika Germantown gründeten, heute ein Teil von Philadelphia. Journalisten-Kollegen des „Philadelphia Inquirer“ haben sich im Rahmen unseres Krephilly-Projekts nach dem Baum erkundigt. Die Antwort war Schweigen. Ein Baum? Aus Phildelphia? In Krefeld? Nie gehört. Die Suche nach diesem Baum führte uns durch 28 Krefelder Oberbürgermeisterjahre zurück zur Philadelphiade in Krefeld, einmal nach Philadelphia und zurück, sogar in die Türkei und zurück, nach Köln und zu Arnold Schwarzenegger. Den Weg pflasterten wunderbare Anekdoten über Krefeld und Philadelphia – auf der Spur zu dem vermissten Baum.