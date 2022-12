Krefelds Landwirte in Bedrängnis Zermürbendes Jahr für die Landwirte

Für viele Branchen sowie viele Bürgerinnen und Bürger war es ein hartes Jahr: Die Spritkosten und die Kosten für Lebensmittel sind stark gestiegen. Viele Menschen bangen bereits vor der Stromkostenabrechnung im kommenden Jahr, denn auch Energie ist teuer geworden. Hinzu kommen Lieferengpässe in vielen Bereichen, sei es Material oder Medikamente. Sparen war angesagt. Das hat sich auch bei den Landwirten bemerkbar gemacht. Bei ihnen sind die Ausgaben explodiert bei gleichzeitig sinkender Nachfrage nach vielen Produkten. Zeitgleich musste die Branche wie in so vielen Jahren mit Wetterkapriolen umgehen. Kreislandwirt Paul-Christian Küskens weiß um die Sorgen, die sich seine Kollegen sowohl in der Viehzucht als auch im Gemüsebau machen.