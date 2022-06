Aktion im Ausbildungszentrum von Currenta : Chemie-Akademie motiviert Schüler

Schüler lernen an Samstagen die chemische Industrie in Krefeld im Chempark kennen. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein

Krefeld Im Labor und im Technikum des Currenta-Ausbildungszentrums können Jugendliche an Samstagen den chemischen Prozessen selbst auf den Grund gehen.

(sti) Die Chemie-Akademie Krefeld ist eine Initiative der Unternehmerschaft Niederrhein und der Currenta GmbH & Co. OHG als Betreiber des Chemparks in Uerdingen. Die Unternehmen dort sind ein Beschäftigungsmotor für die Krefelder Wirtschaft und stets auf de rSuche nach Fachkräften. Auch während der Corona-Pandemie habe die Chemie-Akademie Krefelder Jugendliche für die chemische Industrie als moderne Hightech-Branche begeistern können, sagte ein Sprecher. Sie zeige auf, dass die Chemie beste Aussichten biete, innovative Lösungen der Zukunft mitzugestalten.

Insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler von neun Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs in der Region verbringen seit September vergangenen Jahres regelmäßig ihren Samstag im Chempark in Uerdingen und erhalten dabei Einblicke in den beruflichen Alltag von Chemikantinnen und Chemikanten. „Dass sie sich an bisher elf Wochenenden freiwillig um 8:30 Uhr aus dem Bett geschält haben, um fünf Stunden lang Chemie zu erleben, spricht eindeutig für das Angebot“, schwärmt der Vorsitzende der Unter-nehmerschaft Chemie Niederrhein, Ralf Schwartz. „Die erfahrenen Ausbilder von Currenta bieten Chemie zum Anfassen“. Im Labor und im Technikum des Currenta-Ausbildungszentrums hätten die Jugendlichen chemischen Prozessen selbst auf den Grund gehen können, ergänzt die Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein, Kirsten Wittke-Lemm. „Dabei wird deutlich, wie die Chemie unseren Alltag begleitet: Von der Zahnpasta bis hin zu energiesparenden Autoreifen.“

Das Feedback der Schülerinnen und Schüler sei ausnahmslos positiv, freut sich auch Lisa Toerschen, Ausbilderin bei Currenta. „Wir haben viel bessere Möglichkeiten in der naturwissenschaftlichen Bildung als die meisten Schulen. Den Unterschied bemerken die Jugendlichen.“ Das Angebot sei optimal auf die Interessen und die Fähigkeiten der jungen Menschen abgestimmt, die mit großem Engagement und viel Disziplin dabei seien.

Im Rahmen der Chemie-Akademie Krefeld fördere die Unternehmerschaft Chemie Niederrhein, unterstützt durch Currenta, bereits seit mehr als zehn Jahren junge Men-schen, die für die Unternehmen als künftige Fach- und Führungskräfte enorm wichtig seien, betonte ein Sprecher. „Die Chemie bietet viele interessante und spannende Zukunftsperspektiven in einer Branche, die sich einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat. Zudem wird die Ausbildung attraktiv vergütet“, wirbt Ralf Schwartz für den beruflichen Einstieg in den größten Wirtschaftszweig am Niederrhein.

Auch Lisa Toerschen sieht in der Chemie-Branche ein großes Pfund. „Die Chemie bietet sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze. Durch Forschung und Produktentwicklungen sichern die Unternehmen –häufig in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen vor Ort -die Standorte in der Region. Eine Aus-bildung im CHEMPARK ist einfach eine gute Idee.“