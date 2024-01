Krefeld Bessere Hospiz- und Palliativversorgung muslimischer Patienten

Mit einem neuen Projekt soll die spezielle Situation in der Hospiz- und Palliativversorgung muslimischer Patienten/-innen in Krefeld verbessert werden. Am Dienstag, 23. Januar, findet in der VHS Krefeld eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Muslimische Patient/-innen in der Hospiz- und Palliativversorgung“ statt. Referentin Dr. Ferya Banaz-Yasar (Naturheilpraxis und Hospiz-Koordinatorin der Universität Duisburg-Essen) spricht zum Thema: „Wie sollte eine kultursensible Pflege im Hospiz unter Berücksichtigung muslimischer Patienten aussehen?“ Dabei spielt eine Rolle, dass der Hospiz-Gedanke als solcher in muslimisch geprägten Ländern kaum bekannt ist. Hier wird die Versorgung schwerstkranker Menschen oft noch primär von Familienangehörigen und Verwandten übernommen. Da aber auch die muslimisch geprägten Familien einem Wandel unterliegen, wird zunehmend professionelle Hilfe nachgefragt.