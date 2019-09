Kirmes in Krefeld : Fliegender Teppich feiert Krefeld-Debüt

Krefeld Freitag startet die große Herbstkirmes auf dem Sprödentalplatz mit neuen Fahrgeschäften und neuer Gastronomie.

(RP) Die Krefelder Herbstkirmes auf dem Sprödentalplatz wirft ihre Schatten voraus: Aktuell werden die Geschäfte aufgebaut, damit es am Freitag, 27. September, um 15 Uhr losgehen kann. Bis Sonntag, 6. Oktober, steht dann auf dem Rummel nichts mehr still. Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeisterin Gisela Klaer am 27. September um 17 Uhr am Riesenrad. Besucher können sich an dem Abend, und am Freitag, 4. Oktober, ab 22 Uhr auf ein großes Feuerwerk freuen.

Familien können an mehreren Tagen sparen: So gibt es am Montag, 30. September, den Fähnchen-Tag. Ganztägig erhalten Besucher beim Kauf eines Fahrchips und Abgabe eines Papierfähnchens der Sprödentalkirmes eine zusätzliche Freifahrt. Die Fähnchen gibt es kostenlos an den Informationsstellen im Rat- und Stadthaus, im Mediencenter Krefeld Ostwall/Ecke Rheinstraße und in den Filialen der Sparkasse Krefeld. Am Mittwoch, 2. Oktober, ist Familientag. Dann gelten besondere Angebote, auf die an allen Geschäften hingewiesen wird. Auf der Herbstkirmes wird auch die Krefelder Familienkarte angenommen. Mit ihr gibt es zehn Prozent Rabatt an allen Geschäften, außer am Fähnchen- und Familientag.