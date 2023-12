Märchen in Krefeld Gefeierte Premiere - Skating Cats rollen in 80 Tagen zauberhaft um die Welt

Nach einer kurzen Pause mit kleinen Stärkungen wartet Tag 51 mit schicken Kapitänskostümen auf. In einer Reihe aus 23 Läufern werden blitzschnell beeindruckende Formationen gebildet und wieder aufgelöst. Dann rollen acht kleine Piraten über die Fläche und lassen das Publikum an ihren Tanz- und Lauffähigkeiten teilhaben. Vier kleine Meerjungfrauen in silber-schillernden Kostümen verzaubern das Publikum am 72. Tag der Reise. Am 76. Tag verkündet eine Freiheitsstatue das nächste Ziel: New York. Hier darf natürlich der Super Bowl mit seinen Cheerleadern nicht fehlen. Zum Schluss zeigt der Weihnachtsmann eindrucksvolle Pirouetten und bringt alle mit seinem Schlitten rechtzeitig ans Ziel.