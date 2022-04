Traditionelles Festival in Krefeld : Folklorefest feiert Alpenglühen

Das Duo Loisach Marci steht für ungewöhnliche Volksmusik: Es kombiniert Alphorn und E-Gitarre zu bajuwarisch-globalem Jazz. Foto: IF

Krefeld Am letzten Wochenende der Sommerferien wird gefeiert: Das 43. Internationale Folklorefest steigt am 5. und 6. August zwischen Schwanenmarkt und Alter Kirche. Erstmals gibt es einen Themenabend - und ein jazzendes Alphorn.

Von Petra Diederichs

Es ist ein Igel: Ein stacheliger Knirps mit Knopfaugen ist das Mottotier des 43. Folklorefests. Zwei Jahre lang hat der Igel auf seinen Auftritt gewartet, weil das Sommerfestival wegen der Pandemie ausgefallen ist. Am letzten Wochenende der Sommerferien, am 5. und 6. August, soll nun wieder rund um die Alte Kirche gefeiert werden. „Wir hoffen sehr, dass wir in 2022 wieder annähernd so feiern können wie in 2019, wo dichtgedrängt die Besucher ausgelassen den Sommer genossen“,ist der Wunsch der Initiative Folklorefest rund um Geschäftsführer Jordi Preußer.

Auf 10.000 Besucher - auch aus dem benachbarten Ausland - hofft man. Wegen der Baustelle an Et Bröckse wird die Hauptbühne in diesem Jahr am Schwanenmarkt (vom Brunnen bis zum Nebeneingang der Kirche) aufgebaut, das Nebenprogramm läuft auf dem Platz An der Alten Kirche.

Info Die Initiative Folklorefest braucht Unterstützung Das Internationale Folklorefest findet am 5. und 6. August an der Alten Kirche statt. Organisiert wird das Festival von einem gemeinnützigen Verein: Die Initiative Folklorefest Krefeld e. V. braucht Helfer, die ehrenamtlich mitanpacken und freut sich über Spenden, weil Sponsorengelder durch Corona knapper geworden sind. Kontakt www.folklorefest.de

Als Programmleiter ist der Musiker auch verantwortlich für die eingeladenen Gruppen. Die kommen für den klassischen Folk- & Weltmusiktag am Samstag aus Köln, aus Ungarn, aus Tschechien und aus Mexiko. Der Themen-Freitag soll in diesem Jahr klanglich in die Berge führen - vielleicht wird erstmals auf dem Platz ein Alphorn erklingen. Denn der Auftakt des Folklorefests trägt die Überschrift: „Alpenglühen“. Künftig soll es im Zwei-Jahres-Turnus Themenabende geben, die mit den Tanzangeboten fürs Publikum wechseln.

Sie hoffen auf 10.000 Besucher: Sabrina Grashaus, Michael Spatz und Jordi Preußer von der Initiative Folklorefest. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Alpenglühen ist jener besondere Moment, wenn die Sonne beim Unter- oder Aufgehen die Spitzen des Hochgebirges dramatisch erleuchtet. In den Sonnenuntergang wird das Krefelder Publikum von drei etwas anderen Volksmusikgruppen geleitet. Das Programm:

Freitag, 5. August, 18 - 24 Uhr

Bei den Bohemian Betyars geht es bunt und energiegeladen zu. Die Band aus Ungarn lässt Punk und Ska einfließen. Foto: IF

Maxjoseph Die vier Musiker bringen mit Tuba, Gitarre und zwei Steirischen Harmonikas neue Klangfarben in die Volksmusik. Sie verbinden Elemente aus Klassik, Volksweisen und Jazz.

Oansno Geschrieben sieht der Bandname fast japanisch aus, gesprochen klingt er deftig-bayerisch. Und wer das Quartett hört, zweifelt keinen Ton lang an der blau-weißen Verbundenheit. Die Münchner Innenstadtmusikanten, wie die Vier sich selbst nennen, besingt die „Isarkiesel“ (a kloans bissl vom Paadies) oder „Die Angst geht um“: das „Lebensgefühl eines Musiker und eines tanzenden Graupapageis im Jahr 2021“. Die offiziellen Videos auf youtube bringen ihnen sechsstellige Klickzahlen.

Loisach Marci Beim Hauptact des Abends wird der Platz endgültig alpin glühen. Das Münchner Duo (Marcel Engler und Jens-Peter Abele) kreiert mit Alphorn und E-Gitarre, bayerischen Rap-Gesang und elektronischen Beats eine eigenwillige Mischung. Auch optisch fallen sie auf: der Eine trägt Tracht, der Andere Bikerkluft. Die Initiatoren des Folklorefests kündigen sie als „alpines Kraftwerk“ an.

Samstag, 6. August, 14 - 24 Uhr

Eule und Lerche starten den Tag nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Frank Meyer um 14 Uhr mit Kinderprogramm. Es moderiert Britta Weyers

Braagas Eine tschechische Frauenband mit einem Mann steht für mittelalterliche Klänge, aber auch für ethnische Musik vor allem aus Spanien, Galizien und vom Balkan und sephardische Gesänge.

Rasga Rasga Das Sextett aus Köln kommt mit zwölf Instrumenten und „Globalpop“ auf die Krefelder Bühne.

Bohemian Betyars Punk, Ska und traditionelle ungarische Musik verbindet Budapester Truppe.

Kuhlia Boruka heizen mit mexikanischen Rhythmen noch mal auf, bevor sie das Publikum in die Sommernacht entlassen.

Auf der Nebenbühne (Haupteingang Kirche) bringt DJ Daferwa vom WDR Cosmo Club in vier Sets World-Clubmusic zum Festival. Beim Straßenmusikprogramm sind die Sultanita Band und Chris Weule dabei. Getränke und Snacks aus vielen Ländern runden das Erlebnis ab.