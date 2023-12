Während der Kanzler die Mehrwertsteuer erhöht SPD-OB fordert finanzielle Hilfe für Gastronomie

Die SPD-geführte Ampelregierung von Kanzler Olaf Scholz in Berlin hat beschlossen, die Mehrwertsteuer-Senkung auf Essen in Restaurants nicht zu verlängern. Statt der bisherigen sieben Prozent, müssen dem Finanzamt ab 2024 wieder 19 Prozent gezahlt werden. Das ist ein Steuer-Plus von zwölf Prozentpunkten. Fakt ist: Entweder legen dies die Gastronomen auf die Gäste um oder sie müssen Abstriche an der Qualität machen. Beides könnte die gastronomische Vielfalt in Krefeld weiter einbremsen, warnten zahlreiche Wirte in der Seidenstadt vor wenigen Wochen. Vielen Lokalen droht das Aus.