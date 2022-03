Neuer Wohnungsmarktbericht für die Stadt : Krefelds Wohnungsmarkt kann Bedarf nicht decken

Krefeld Krefeld tut sich schwer, Fachkräfte und junge gutsituierte Familien zu halten oder zu holen. Wichtiger Grund: Es gibt keinen passgenauen Wohnraum für diese Klientel. Auch Senioren haben es schwer passenden Wohnungen zu finden.

Krefeld ist unterversorgt mit dem Bedarf entsprechenden Wohnraum und hat es dadurch schwerer, Fachkräfte und junge Familien in die Stadt zu holen. Dies ist ein Fazit aus dem jüngsten Wohnungsmarktbericht für die Stadt. „Der Bericht attestiert Krefeld nach wie vor ein zu geringes Wohnraumangebot“, erläuterte Krefelds Wirtschaftsdezernent Eckart Preen. Bedarf gebe es vor allem an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum. Auch kleine und große Wohnungen, für Singles wie für Familien, werden demnach nachgefragt. Sowohl der Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort als auch die wachsende Zahl an Pendlern nach Krefeld hinein lasse vermuten, dass längst nicht alle Wohnwünsche in Krefeld erfüllt werden könnten.