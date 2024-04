Standortranking der Deutschen Wirtschaft Krefelds Stadtverwaltung wird zum Pferdefuß

Die Wirtschaft ist Krefelds Stärke. In der Rangliste aller deutschen Standorte liegt Krefeld mit ihren lokalen Unternehmen auf Platz 33 von 4079 Orten im Städtevergleich des offenen Informationsnetzwerks DWW (Die Deutsche Wirtschaft). 2660 Städte stiegen in ihren Platzierungen, 1350 Orte sanken in ihren Platzierungen. Krefeld ist um einen Platz gestiegen.