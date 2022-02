Jahresbilanz für 2021 : Sparkasse Krefeld wird verstärkt Bauträger

Krefeld Die Bilanz der Sparkasse bleibt trotz Zinstief und Corona robust – bei Ausreißern nach oben: Im Wertpapiergeschäft verzeichnet die Bank einen Rekord. Neu ist: Sie tritt vermehrt als Bauherr auf – jetzt in Traar und am Vluyner Platz.

Die Sparkasse behauptet sich weiter erfolgreich in der Doppelkrise aus Zinstiefzeiten und Corona-Pandemie: Sie bleibt als Kreditgeber Motor der Wirtschaft und verzeichnet vor allem im Wertpapiergeschäft enorme Zuwächse – es hat sich unter den Sparern herumgesprochen, dass man auf dem Sparbuch Geld verliert und über Investmentfonds Geld vergleichsweise sicher mit Rendite anlegen kann. „Unsere Kunden“, sagt dazu der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Lothar Birnbrich, bei der Vorstellung der Jahresbilanz für 2021, „haben so an der sehr freundlichen Börsenentwicklung partizipiert.“

Die Sparkasse tritt verstärkt als Entwickler auf und baut Wohnungen – ein neues Geschäftsfeld, das eine „stabile Erwerbsquelle“ erschließen soll, wie Birnbrich erläutert. Das ist im Moment vor allem in Traar interessant: Die grafische Anmutung des Projekts, die die Sparkasse vorgelegt hat, erinnert an eine Planung der Stadt, die das jetzt dort liegende, unansehnliche (und nicht ungefährliche) Straßendreieck entscheidend verbessern könnte: über einen Kreisverkehr. Man kann nur hoffen, dass die Stadt diesen Plan auch umsetzt. Für den Traarer Ortskern wäre das ein Sprung nach vorn.

Die Sparkasse bleibt ein Wirtschaftsmotor: Der Bestand von Krediten an Unternehmen und Selbstständige stieg um 32 Mio. auf 2,49 Milliarden Euro (plus 1,3 Prozent gegenüber 2020). „Hinter diesem Kreditbestand verbergen sich Neuzusagen von 484 Mio. Euro“, erläutert Birnbrich – das sei eine wichtige Zahl als Indikator für wirtschaftliche Dynamik. Bei Krediten an Privatpersonen verzeichnet die Sparkasse 2021 ein Bestandswachstum in Höhe von 6,8 Prozent oder 187 Mio. Euro – der Kauf oder Bau von Häusern boomt. Insgesamt verzeichnet die Sparkasse für 2020 über alle Kundengruppen neue Kreditzusagen über annähernd 1,1 Milliarden Euro (plus zehn Prozent).