Reform der Schul-Finanzierung Krefelds Schuldezernent Schön spricht als Gutachter im Landtag

Krefelds Stadtdirektor und Schuldezernent Markus Schön (SPD) wird im Düsseldorfer Landtag als Gutachter für ein wichtiges Reformprojekt der Landes-SPD sprechen. Es geht um einen Antrag der SPD-Landtagsfraktion zum Thema Bildungsfinanzierung, der am 24. Januar in einer Anhörung zur Bildungsfinanzierung erörtert wird. In seiner Stellungnahme geht Schön unter anderem auf Zahlen aus Krefeld ein – die Stadt ist in Sachen Finanzbedarf und Unterfinanzierung ein gutes, weil typisches Beispiel für die Not der Kommunen. Schön fordert unter anderem, bis zu einer gesetzlichen Neuregelung der Finanzierung (die erfahrungsgemäß Jahre dauern würde) ein Folgeprogramm zu „Gute Schule 2020“ aufzulegen — „zum Abbau von Sanierungsstau, Erweiterungen aufgrund gestiegener Schülerzahlen sowie zum Ganztagsausbau zur Erfüllung des Rechtsanspruchs“, wie es in Schöns Expertise heißt.