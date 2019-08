Jubiläums-Veranstaltungen : Krefelds Partnerschaft mit dem Landkreis Oder-Spree wird 30

Krefeld Über die „Bedeutung und die Zukunft von kommunalen Partnerschaften“ haben sich Bürger aus Ost und West auf Einladung der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU Krefeld im Südbahnhof ausgetauscht.

Karin Meincke, die in den 1990-er Jahren als Oberin der Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Krefeld beispielhaft humanitäre Hilfe geleistet hat, indem sie den Transport von medizinischen und sonstigen Gütern für soziale Einrichtungen in Ostdeutschland und Polen organisierte, will sich nun mit ihren neuen Projekt „DaSein“ auch im Landkreis Oder-Spree engagieren. Auslöser ist eine hilfs- und pflegebedürftige ältere Frau, die ohne Angehörige allein in Bad Saarow am Scharmützelsee in der Nähe von Berlin lebt. „Wir wollen für sie da sein, indem wir sie über unsere Kontakte mit hilfsbereiten Menschen in ihrer Nähe in Verbindung bringen, die sich um sie kümmern“, erklärte Karin Meincke.