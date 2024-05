Krefelder Oberbürgermeister im Amt bestätigt Vertrauensbeweis für Meyer - SGK wählt ihn wieder zum Landesvorsitzenden

Es ist ein Vertrauensbeweis für Frank Meyer. Mit rund 99 Prozent der abgegebenen Stimmen hat die Delegiertenversammlung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW e.V. (SGK) Krefelds Oberbürgermeister am vergangenen Samstag in Düsseldorf erneut zu ihrem Landesvorsitzenden gewählt. Meyer hatte im März 2022 die Nachfolge von Frank Baranowski, ehemaliger Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, an der Spitze der nordrhein-westfälischen SGK angetreten.