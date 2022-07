Neues Gastronomieangebot : Auf einen Cocktail in den Museumsgarten

Krefeld Sonntags wird das Gartenhaus der Bauhaus-Villa zur besonderen Location. Dann gibt es Waffeln und Drinks - und die Besucher nehmen Platz auf Kunstobjekten.

Platz nehmen können die Besucher auf den nutzbaren Skulpturen der US-amerikanischen Künstlerin Andrea Zittel. Sie hat aus Holz in rechten Winkeln Sitzmöbel entworfen, die formal der Bauhaus-Architektur der Häuser Esters und Lange entsprechen und in ihren Rot- und Braun-Tönen deren Backsteinfassaden spiegeln. 2019 hatte Zittel im rahen des Jubiläums „100 Jahre Bauhaus“ bereits das Gartenhaus der Museumsvilla mit ihren Entwürfen bestückt, hat Sitzgelegenheiten und Textilien in Verbindung zu den Farben des Häuschens gesetzt. Nun sind innen noch Leuchten und Keramik dazugekommen. Das Gartenhaus entstand in den frühen 1920er-Jahren in den Hellerauer Werkstätten bei Dresden.