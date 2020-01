Nahverkehr : Die Nachtbus-App im Praxistest

Mit einer App kann man den SWK-Nachtbus rufen; seine Route wird computergesteuert. Foto: Schaulandt

Es ist ein innovatives, zukunftsweisendes Angebot: Digital gesteuert, können kleine Nachtbusse gerufen werden und sehr individuell Ziele ansteuern. Unsere Autorin Esther Mai hat die App der SWK getestet. Hier ihre Eindrücke.

„Kommt wie gerufen: Mein SWCar“ lautet der Slogan des im August 2019 eingeführten Bedarfsangebotes der Krefelder Stadtwerke. Zwischen 20 und 4 Uhr ergänzen derzeit fünf Elektrofahrzeuge Bus- und Straßenbahnrouten, ohne festen Linien- und Fahrplan. So etwas wie ein Taxi, nur deutlich billiger und mit bis zu fünf weiteren Fahrgästen, die auf der Route eingesammelt werden können. Seit rund vier Monaten gibt es das Angebot nun in Krefeld. Zeit für einen Praxistest.

Ein „bus on demand“, ein Nachtbus auf Anfrage: Die App dazu und eine Anleitung finden sich unter https://www.swk.de/sharing/meinSWCar. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Versuch Nummer 1: Rund zwei Monate, nachdem das Angebot gestartet ist, will ich die erste Testfahrt machen. Die Regionalbahn aus Duisburg ist 20 Minuten zu spät, die letzte Straßenbahn ist weg. „Halb so wild“, denke ich, „dafür gibt es ja den neuen Shuttle-Service der SWK.“ Und versuche aus der fahrenden Bahn einen Wagen zum Uerdinger Bahnhof zu bestellen. Was in Kopenhagen für mich eine Sache von ein paar Sekunden ist, bis ich einen Wagen zum Startpunkt geordert habe, wird bei der SWK-App zum Geduldsspiel. Immer wieder versuche ich den Standort des Uerdinger Bahnhofes anzugeben, aber stattdessen werden mir Straßennamen und Hausnummern vorgeschlagen, die ich nicht lokalisieren kann. Auf der Minikarte ist einfach nicht zu erkennen, wo der Wagen abfahren soll. Auf der anderen Straßenseite? Oder doch mehr in Richtung Rott? Oder hinter dem Bahnhof? Nach 20 Minuten komme ich in Uerdingen an – ohne ein SWCar gebucht zu haben. Als mich ein Mitreisender fragt, ob ich mir mit ihm ein reguläres Taxi teilen möchte, gebe ich auf und fahre mit. Es ist dunkel, es regnet in Strömen und ich will einfach nur noch nach Hause. Schnell.

Mit einer solchen Darstellung wird man zum Einstiegspunkt geleitet. Foto: Esther Mai

Am nächsten Tag schreibe ich auf Facebook dem Kundenservice – sie versuchen mir Tipps zu geben, wie ich buchen soll. Was soll ich sagen? Es klappt trotzdem nicht.

So sieht eine Absage aus: Kein Nachtbus in der Nähe zu bekommen. Foto: Esther Mai

Versuch Nummer 2: Zwei Monate habe ich die App von „Mein SWCar“ schließlich ruhen lassen, aber am zweiten Weihnachtsfeiertag wage ich den nächsten Versuch. Die letzte Straßenbahn ist schon lange weg, als ich endlich im Zug nach Krefeld sitze. Ich überlege ein Taxi zu bestellen und öffne dann doch die SWCar-App. Ich habe ja nichts zu verlieren. Statt Krefeld Hauptbahnhof wird mir diesmal die mir unbekannte Adresse Willy-Brandt-Platz 1 angeboten. Und als Alternative die Nummer einer Laterne. Ja, nee. Ist klar. Ich suche dann mal, um 1 Uhr nachts, Laterne 1235 – 013.

So erhält man eine Übersicht über seine Fahrten und kann vergleichen. Foto: Esther Mai

Ich will schon laut losfluchen, als ich sehe, dass ich mir die Laufroute vom Bahnhof bis zum Standort des Shuttles nun ganz genau ansehen kann. Nicht nur auf der kleinen SWK-Karte, sondern auch zielgenau auf Google-Maps. Ich muss zum Südausgang. Und dann nach rechts, Richtung Taxistand. Das schaffe ich – auch im Dunkeln.

Wenn Strecke und Preis für einen akzeptabel sind, kann man buchen. Foto: Esther Mai

Also gebe meine Kreditkartendaten ein, klicke auf „buchen“ und es passiert: nichts. Ich soll auf meine Buchungsbestätigung warten. Ich warte. Und warte. Und warte. Starre auf den Balken, der von links nach rechts läuft und mir zeigt, dass die Seite geladen wird. Nach fünf Minuten mag ich schließlich nicht mehr und breche den Buchungsvorgang ab. Ob die Fahrt nun storniert oder nur vom Bildschirm verschwunden ist, kann ich nicht so genau sagen. In meinem Konto steht nichts – also buche ich noch einmal. Denn selbst zweimal 4,40 Euro sind noch immer billiger als ein Taxi.

Diesmal bekomme ich sogar recht flott eine Bestätigung und im Laufe der Zugfahrt noch eine Push-Benachrichtigung, dass mein Fahrer unterwegs sei. Und siehe da: Kaum bin ich aus dem Ausgang raus, wartet der Wagen schon auf mich. Buchungscode und Abo-Ticket möchte der Fahrer sehen, dann geht es fast lautlos und elektrisch Richtung Bockum. Andere Fahrgäste holen wir nicht ab, dafür werde ich vor meiner Türe abgesetzt und der Fahrer wartet, bis ich sicher im Haus bin. Toll!

Versuch Nummer 3: Zwei Tage später sitze ich wieder nachts im Zug von Duisburg nach Krefeld und möchte ungern 30 Minuten in der Kälte auf die Straßenbahn warten. Was zwei Tage zuvor super geklappt hat, möchte ich wiederholen. Ein SWCar zum Hauptbahnhof. Bitte!

Die App sucht nach einer Mitfahrgelegenheit für mich. Und findet keine. Der Text „Schade! Aktuell können wir dir leider kein Shuttle anbieten. Öffne die ,App SWK unterwegs‘, um nach Alternativen für diese Strecke zu suchen“ lässt mich etwas ratlos zurück. Gibt es heute gar kein Angebot oder sind alle Wagen belegt? Lohnt es sich zu warten? Ich gebe alternative Routen und einen anderen Zeitpunkt an. Immer wieder mit demselben Ergebnis. „Wir haben kein Shuttle für dich.“ Also warte ich auf die Straßenbahn, die ja zum Glück samstagsnachts noch länger fährt. Kalt ist mir trotzdem.

Versuch Nummer 4: Heute ist Montag, 30. Dezember. Ich sitze, kurz nach Mitternacht, wieder im Zug und möchte vom Hauptbahnhof nach Hause. Ich gebe alles so ein, wie bei Versuch Nummer 2 und 3. Ich tippe den Bahnhof ein und meine Adresse. Genau wie am zweiten Weihnachtstag und am Tag zuvor. Der Preis: 6,50 Euro. Ich glaube an einen Fehler, tippe nochmal alles ein. Und wieder möchte die App 6,50 Euro anstatt 4,40 Euro berechnen. Schließlich gebe ich den Straßennamen der nächsten Gabelung ein und bin beim alten Preis. Gebucht. Schließlich sehe ich, dass mir die SWK-Karte Algerien anzeigt – und nicht Krefeld. Okay, dafür wären 6,50 Euro eigentlich recht günstig.

Der Fahrer ist supernett, erzählt mir viel über den Service und die Buchungen für Silvester. Und setzt mich schließlich trotzdem zu Hause ab, da er eh in meine Straße fahren muss, um zu seinem nächsten Auftrag zu kommen. Er versteht auch nicht, warum die App diesmal einen anderen Preis zeigt. 10 Kilometer sind wir nämlich nicht zusammen gefahren. Auch nicht ansatzweise.

Wieder kontaktiere ich den Kundenservice, diesmal per Mail. Weise auf den Fehler der App hin und bekomme als Antwort, dass ich wohl einen Fehler gemacht haben muss. Zwar netter formuliert, aber inhaltlich eindeutig. Auf meine Antwort, dass ich alles so gemacht habe, wie immer, bekomme ich am Vormittag keine Antwort mehr.

Fazit: Zwei von vier Fahrten konnte ich antreten, auch wenn ich bei der letzten Fahrt tricksen musste, um auf den richtigen Preis zu kommen. Die Autos sind schick, bequem und die Fahrer pünktlich und sehr nett. Es ist eine sehr viel preiswertere Alternative zum Taxi, wenn man kein Problem damit hat, dass Mitfahrer unterwegs einsteigen könnten. Während ich im Taxi manchmal um mein Leben bange, halten sich die Fahrer der SWK an die Verkehrsregeln und scheinen viel Routine zu haben. Ein wirklich tolles Fahrerlebnis. Positiv ist auch, dass man kein Bargeld haben muss, um eine Fahrt zu buchen.

Nicht wirklich vorteilhaft ist die Buchung ausschließlich über die App. Wer kein Smartphone oder einen leeren Akku hat, kann das Angebot nicht nutzen.

An einer EC-Karten-Funktion wird derzeit gearbeitet, denn bislang kann ausschließlich mit Kreditkarte bezahlt werden. Die Informationspolitik, wenn man nicht buchen kann, ist zu dürftig. Es ist besser, wenn man weiß, ob man warten soll, mein SWCar völlig ausgelastet ist oder ob die Seite gerade einfach nicht funktioniert. Und der Kundenservice versteht oft das Problem nicht, mit dem man kämpft.

Mir wurde beispielsweise geraten auf der Karte manuell einen Ort auszuwählen, anstatt eine Adresse anzugeben. Aber das ist nur eine Option für Menschen, die Krefeld wie ihre Westentasche kennen – wenn man nicht weiß, wo welche Straße liegt und die Stadtteile verorten kann, wird es schwierig.