Kirchenjubiläum : Krefelds größter Kirche droht das Aus nach 125 Jahren

Krefeld St. Johann Baptist feiert am 10. Oktober Jubiläum – und bangt um seine Existenz als Gotteshaus: Der Antrag zur Profanierung ist gestellt. Die Kirche hat sich überregional mit einem eigenen, konservativen Frömmigkeitsprofil einen Ruf erarbeitet. Das Gebäude birgt kostbare Sakralkunst.

Reliquien In der Kirche und in den Eucharistiefeiern werden die Heiligen vorgestellt, deren Reliquien in der Sakramentskapelle und der Kirche verehrt werden.

Was er meint, sieht und spürt man bei vielen der Bildwerke in der Kirche, die einer traditionellen Volksfrömmigkeit folgen. Es gibt eine ausgeprägte Marienfrömmigkeit; es gibt eine Darstellung der Hirtenkinder von Fatima, die mit Marienerscheinungen Frömmigkeitsgeschichte geschrieben haben; es gibt eine eigene Anbetungskapelle, in der die 2016 heiliggesprochene Mutter Teresa verehrt wird. Auch Pfarrer Joachim Schwarzmüller pflegt mit Überzeugung eine konservativ geprägte Frömmigkeit und Liturgie. So gibt es in der Kirche einen sogenannten Volksaltar, der dem prachtvollen Hauptaltar in der Apsis vorgelagert ist – nach den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 1965) sollten die Priester näher bei den Laien und ihnen zugewandt stehen. Schwarzmüller, so berichtet es Lange, leitet die Liturgie weiter gerne mit dem Rücken zur Gemeinde und dem Gesicht zum Altar; er feiert auch regelmäßig traditionelle Lateinische Messen.