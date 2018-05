Krefeld

Zahlreiche Krefelder Grundschulen haben auch in diesem Jahr wieder an der Mathematik-Olympiade teilgenommen. Bürgermeisterin Gisela Klaer ehrte jetzt die erfolgreichsten Teilnehmer der regionalen Runde in der Aula des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums und überreichte ihnen die Urkunden. Die jungen Mathe-Fans freuten sich sehr über diese Auszeichnung und sind stolz auf die erbrachte Leistung.