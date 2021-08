Sie will hoch hinaus : Diese Sonnenblume in Krefeld ist vier Meter hoch

Krefeld Sie wächst und wächst und wächst. Die Vier-Meter-Marke hat die Sonnenblume von Philip Martin Lewis bereits gerissen. Ihr Blütenteller hat einen Durchmesser von 33 Zentimetern.

„Bei meiner 4,40 Meter hohen Sonnenblume ist leider im Wind der Blütenkopf abgebrochen“, berichtet Philip Martin Lewis. Auch bei den weiteren Sonnenblumen geht es hoch hinaus. Sie alle haben schon eine Größe von über 3,10 Meter erreicht und begeistern mit ihren gelben Köpfen den Gartenliebhaber und seine Frau Marianne. Der gebürtige Engländer, der seit Jahrzehnten in Krefeld lebt, hat Anfang März in seinem Treibhaus zehn Sonnenblumenkerne der Sorte „Mongolian Giant“ zum Wachsen gebracht. „Ich beziehe die Samen immer von Ray Brown in England. Er ist ein guter Bekannter von mir und der Inhaber von ,Plant World’ in Devon, wo es viele ungewöhnliche Samensorten gibt“, sagt der Krefelder. Aus den Kernen wurden kleine Pflanzen, die der 63-Jährige an geschützten Stellen in der Nähe seines Treibhauses einpflanzte.