Im Alter von 54 Jahren : Krefelds Hafenchef unerwartet in Spanien gestorben

Krefeld Mitarbeiter, Aufsichtsrat und Gesellschafter des Rheinhafens Krefeld trauern um Christoph Carnol. Das teilte die Stadt Krefeld am Montag mit.

(sti) Der bisherige Geschäftsführer sei am 28. September im Alter von nur 54 Jahren plötzlich und unerwartet bei seiner Familie in Spanien verstorben. Das teilte die Stadt Krefeld am Montag mit. Die traurige Nachricht habe Carnols Familie der Hafengesellschaft mitgeteilt. Der Aufsichtsrat, die Gesellschafter und die Mitarbeiterschaft sprachen den Angehörigen ihre Anteilnahme aus. Christoph Carnol bildete seit Juli 2019 gemeinsam mit Elisabeth Lehnen die Geschäftsführung des Rheinhafens Krefeld. Er brachte seine internationale Erfahrung in der Logistikbranche mit großem Einsatz ins Unternehmen ein. Carnol initiierte maßgeblich die Strategie „Hafen Krefeld 2025“, trieb die Digitalisierung voran und verzeichnete gute Erfolge bei der Ansiedlung von Unternehmen. In seine Zeit fällt auch der Umzug der Hafengesellschaft ins Linner Burgkontor.