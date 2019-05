Veranstaltungen in der Stadt : Krefelds großes Genießerwochenende

Street Food – Wade Oliver genießt sichtlich seinen Spanferkel-Burger. Er war Gast bei den „Märkten für Genießer“ rund um das Behnischhaus. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Märkte für Genießer, Pottbäckermarkt und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt, Art of Eden im Botanischen Garten – wer wollte, konnte das ganze Wochenende in der Stadt unterwegs sein.

Von Mara van Mierlo

Appetit und die Lust zu entdecken waren stärker als die Sorge vor dem nächsten Regenschauer: Innenstadt und die Märkte für Genießer rund um das Behnischhaus waren am Wochenende, besonders am verkaufsoffenen Sonntag, bestens besucht. Die Food-Meile am Behnischhaus lockte mit internationalen Spezialitäten – von italienischer, spanischer, indischer und afrikanischer Küche über kölsche Klassiker und Barbecue-Leckereien, Pulled-Pork-Burger bis hin zu Snacks wie Churros oder Crêpes. Wer genug gegessen hatte, konnte sich auf der Rheinstraße und vor der Dionysiuskirche auf dem Pottbäckermarkt die Beine vertreten. Dort gab es mehr als 100 Keramik- und Porzellandesigner mit Objekten, Gefäßen und Skulpturen zu entdecken.

So köstlich können Stullen sein: Street Food – gegrilltes apulisches Brot. Foto: Mark Mocnik

Am Sonntag wurde dort zum 20. Mal der Niederrheinische Keramikpreis verliehen. Gewinnerin ist Angelika Jansen. Jurymitglied und Fachlehrer an der Hochschule Niederrhein, Knut Michalk, erklärte zu der Entscheidung: „Das Besondere fanden wir, dass Sie trotz des traditionellen Mediums nicht vor anderen Dimensionen zurückschrecken. Wir sehen sowohl kleine Schritte als auch ganz große Dimensionsänderungen. Es ist ein Abenteuer des manipulierten Zufalls, auf das Sie sich einlassen.“

Street Food rund ums Behnischhaus: Das Wetter war kühl, meist trocken; die „Märkte für Genießer“ waren bestens besucht. Foto: Mark Mocnik

Info Die nächsten Termine in der Innenstadt 28.6. „Summer Nights“ bis 22 Uhr – 14./15.9 „Krefeld PUR“, verkaufsoffener Sonntag – 3.11. „Lichterfest“, verkaufsoffener Sonntag – 23.11. Einkaufen bei Kerzenschein – 14./15.12. Adventsshoppen.

Aus aller Welt sind Künstler angereist, um ihre Werke zu präsentieren: Objekte aus Ungarn, Frankreich, Lettland, Belgien, den Niederladen und Schottland. Den weitesten Weg hatte wohl Yamiko Odawara aus Japan mit ihren japanischen Porzellanmalereien.

Büste einer Afrikanerin bei Art of Eden im Botanischen Garten. Foto: Mark Mocnik

Claire Neidhardt von der Stadt Krefeld freut sich besonders über die Vielfalt auf dem Markt. „Dieses Jahr haben wir eine ganz bunte Mischung an Mustern und Farben. Neu dieses Jahr ist der Trend, die Farbe Schwarz mit einzuarbeiten.“

Der Niederrheinische Keramikpreis 2019 ging an Angelika Jansen (M.), auf dem Foto mit Bürgermeisterin Karin Meincke (l.) und Claire Neidhardt, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Marketing. Foto: Mark Mocnik