Zweite Auflage ist erschienen Finn und Jakob erleben Krefelds Stadtgeschichte aus Kinderperspektive

Nun ist das Buch im Museum Burg Linn sowie wieder in diversen Buchhandlungen in Krefeld erhältlich: Mennenöh an der Rheinstraße 70, Kleinsche an der Rheinstraße 133, Bockumer Buchhandlung an der Uerdinger Straße 608, Rheinschmökern an der Alten Krefelder Straße 17 sowie in der Pappschachtel (Traarer Rathausmarkt 4a) und im Foto-Express-Service (Bockumer Platz 5). Es kostet 7,50 Euro. Außerdem ist das Buch demnächst in der Mediothek als Klassensatz ausleihbar, zusammen mit weiteren Texten und Download-Links.