Gesetzesänderung : Krefelds Gastro muss ab Januar Mehrweg anbieten

Die Gastronmie muss ab Januar Mehrwegangebote machen – viele Firmen bieten den Betrieben neue Systeme an. Foto: reCup GmbH

Für Krefelds Gastronomie wird es ab Januar 2023 eine wichtige Änderung geben: Dann tritt die Mehrwegpflicht in der Gastronomie in Kraft. Die Gastronomen müssen dann zusätzlich zum Einweg eine Mehrwegalternative anbieten und den Kunden die Möglichkeit geben, sich ihre Getränke in mitgebrachten Behältern abfüllen zu lassen. „Durch das neue Verpackungsgesetz ergeben sich einige rechtliche Änderungen für Krefelds Gastronomiebetriebe“, wie der Kommunalbetrieb Krefeld mitteilt. Aus diesem Grunde informieren Dehoga Nordrhein, IHK Mittlerer Niederrhein und KBK alle betroffenen Betriebe über die bevorstehenden Pflichten, die aus dem neuen Verpackungsgesetz resultieren.