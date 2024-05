Linke will Rot-Grün beim Haushalt unterstützen Krefelds Finanzpolitik spaltet den Stadtrat

Unversöhnliche Auffassungen und konträre Positionen treffen aufeinander, wenn es um die Beantwortung der Frage geht, wofür die Stadt Krefeld Geld ausgeben und wo sie sparen soll. Von Fronten, die in der Diskussion zum Kommunalhaushalt deutlich würden, sprechen die Freien Demokraten. Die deutliche Absage der haushaltstragenden Mehrheit an ein Haushaltssicherungskonzept zeige, wo die Fronten im Stadtrat verliefen, nämlich zwischen den Fraktionen von FDP, CDU und Freien Wählern einerseits und der neuen Mehrheit auf der anderen Seite. „Wir sind gespannt, ob SPD, Grüne, Die Linke und der Einzelvertreter sich bis zur Kommunalwahl im übernächsten Herbst auch bei anderen anstehenden Themen wie dem Surfpark zusammen finden werden", betonte Joachim C. Heitmann, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion.