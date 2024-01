Bearbeitungstempo von Einkommensteuererklärungen Krefelds Finanzamt steigt in die vierte Liga ab

Im Sport wäre von einem Abstieg aus der zweiten in die vierte Liga die Rede. Das Finanzamt Krefeld ist unter 488 Behörden in Deutschland in der Rangliste zur Geschwindigkeit der Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen rasant abgestürzt. Dabei haben die Krefelder sogar seit 2019 bis 2021 in der ersten Liga mithalten können.