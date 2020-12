Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Krefeld : Der Fernweh-Koch

Im Globetrotter hat Thomas Töpfer regulär 30 Plätze, mit Corona-Auflagen 14. Zurzeit ist das Restaurant geschlossen. Essen nach Rezepten aus fernen Ländern und den passenden Wein gibt es als Take away. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wenn der Gaumen Fernweh hat, dann gibt es in der Krefelder Innenstadt eine bewährte Adresse: das „Globetrotter“ am Westwall. Seit 20 Jahren tischen Ruth und Thomas Töpfer in dem kleinen Restaurant Gerichte auf, zu denen sie sich bei vielen Reisen - auch in exotische Länder - inspirieren lassen. Auch in Corona-Zeiten gibt es eine kleine, erlesene Take-away-Karte.