Im Krefelder Nordbahnhof : Erste Kreativ-Arena im Schlüffken

Krefeld Oberstufenschüler des Vera Beckers-Kollegs diskutierten gestern bei der überparteilichen Veranstaltung über das Thema „Corona – Fluch oder Segen für die Jugend?“. Neue Erkenntnisse gab es nicht.

Der Vorsatz war löblich. Die Jugend sollte zu Wort kommen, ungeschönt ihre Erfahrungen mit der Pandemie schildern, kritisch den Umgang von Politik und Schule mit der Krise und ihren Auswirkungen betrachten, Wünsche formulieren, wie Unterricht verbessert werden könnte und welche Themen Politiker anpacken sollten. Doch so richtig wollte die Diskussion bei Krefelds erster Kreativ-Arena, moderiert von Tobias Stümges, Kreisvorsitzender der Jungen Union, nicht in Fahrt kommen.

Die überparteiliche Kreativ-Arena findet in der Schlüffken Brauerei am Nordbahnhof statt und wird vom Chempark Krefeld unterstützt.

Und wo standen die Diskussionsteilnehmer nach einer Stunde Austausch? Kritische Anmerkungen der Jugendlichen, vor allem zum Thema Schule, gab es wenig. Das mag auch der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass zwei Lehrer anwesend waren und interessiert den Ausführungen ihrer Schüler zuhörten. Auch Themen wie „Vereinsamung“ oder „Depression“, die bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesenermaßen häufig auftraten, wurden nicht angesprochen. Wer möchte sich auch schon im Klassenverband outen? So gab auch nur einer zu, die Zeit zu Hause hauptsächlich mit der Nutzung digitaler Medien überbrückt zu haben. Alles in allem erfuhr man in der Arena, die auch per Stream verfolgt werden kann, von den Schülern das, was zu erwarten war.