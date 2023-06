In Krefeld-Uerdingen Krefelds erste Highlandgames im Stadtpark

Dabei war es gar nicht so einfach, alle Genehmigungen zu bekommen. Denn die Wiese im Stadtpark ist ein Wasserschutzgebiet und zudem im Besitz der Krefelder Stadtwerke. So musste Krefelds Umweltbehörde zustimmen und auch ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt werden. Schlussendlich mussten noch Versicherungen abgeschlossen werden, um alle Anforderungen an eine solche Veranstaltung zu erfüllen. „Es war einen Monat lang schon ein ziemliches Hin und Her, und ich habe zuerst auch Absagen bekommen. Doch dank meiner guten Kontakte habe ich am Ende doch noch eine Zusage erhalten, was mich sehr gefreut hat“, erzählt der 56-Jährige.