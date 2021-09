Wahlkreis Moers, Neukirchen-Vluyn, Krefeld-Nord : Der Aufbruchstimmungsmacher

Info

Mein wichtigstes Thema für die nächste Legislatur:

Meine wichtigsten Themen sind ein gutes Leben für alle, Klimagerechtigkeit und die Weiterentwicklung der Mitbestimmung.

Das möchte ich in der Legislatur konkret erreichen:

Es gibt zwei Dinge, die wir in der nächsten Legislaturperiode zuvörderst angehen sollten:

- Hartz 4 bedeutet für viele Menschen - auch in Krefeld - immer noch eine ungerechte Härte. Den Grund dafür, dass es in unserer Gesellschaft trotz ihres riesigen Reichtums immer noch Armut gibt, werden wir in den nächsten vier Jahren nicht aufheben können. Aber wir können denjenigen, eine Absicherung garantieren, die nicht genug haben, um selbst davon leben zu können. Deshalb sollten wir Hartz 4 in der nächsten Legislaturperiode abschaffen und durch eine soziale Grundsicherung ersetzen, von der Menschen in Würde leben können.

- Das Mitbestimmungsrecht in Deutschland stammt im Wesentlichen noch aus den 70er Jahren, während sich die betriebliche Wirklichkeit in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. In der kommenden Legislatur möchte ich im Bundestag deshalb eine Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes und der Mitbestimmung in den Unternehmen und Betrieben anstoßen.

Für den Wahlkreis möchte ich Folgendes erreichen:

Krefeld gehört zu den Städten in NRW, in denen die Miethöhe für die Menschen besonders belastend ist. Neubau günstiger Wohnungen und niedrigere Mieten würden für die Menschen hier also eine deutliche Entlastung bedeuten. Dafür müssen wir auf Bundesebene die entsprechenden Gesetze - vor allem das Baugesetzbuch - verändern und neue Gesetze schaffen, um die Mietexplosion zu stoppen. Daran möchte ich mitarbeiten.