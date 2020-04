Krefelder Mundart : Amüsemang auf Krefelder Französisch

Pierre Sommet zeigt auf einer Frankreich-Landkarte auf seine Heimatstadt Vichy. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefelds bekanntester Franzose Pierre Sommet hat die Wurzeln Krieewelscher Ausdrücke untersucht und sie in seiner Muttersprache gefunden. Aber nicht immer hat die Krefeld-Version die selbe Bedeutung wie das Original. Ein Streifzug.

Der Krefelder versteht sich auf die feine französische Art. Wenn Madame Recamier sich stilvoll mit einem Tässchen Café auf die Chaiselongue begibt und zum Amusement mit dem Gatten eine Partie Bredoiulle spielt, dann klingt das natürlich anders, als wenn eine Krefelder Madamm mit Muckefuck auf der Schäselong mit dem Missjöh ein Brettspiel mit Würfeln zum Amüsemang spielt. Und doch sind die Unterschiede viel kleiner, als manche annehmen. Das hat Pierre Sommet, lange Jahre Fachbereichsleiter Fremdsprachen an der Volkshochschule und kundiger Autor von geistreichen und unterhaltsamen Streifzügen durch die französische Sprache, fein herausgearbeitet in seinem Aufsatz „Amüsemang, Kapott, Schäselong und Compagnie – Eingewanderte französische Wörter am Niederrhein“.

Mit detektivischem Blick hat er sich Krieewelsches Mundart-Vokabular vorgenommen und es bis zu seinen sprachhistorischen Wurzeln zurückverfolgt. Dabei ist mitunter eine Krieewelsche Lautverschiebung enttarnt worden, oft die an niederrheinische Hörgewohnheiten angepasste Schreibweise zurückgesetzt und mit etymologischer Sorgfalt die historische Entwicklung von Ausdrücken erklärt worden.

Info Über Pierre Sommet, die „Heimat“ und sein Buch Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Zur Person Pierre Sommet, geboren 1947 in Vichy, lebt in Hüls Berufliches Er war Fachbereichsleiter Fremdsprachen an der VHS Krefeld und ist Autor zahlreicher Lernmaterialien für Französischunterricht in der Erwachsenenbildung. Der Text Sein Beitrag „Amüsemang, Kapott, Schäselong und Compagnie – Eingewanderte französische Wörter am Niederrhein“ ist erschienen im Krefelder Jahrbuch „Die Heimat“, Jahrgang 90, die im Buchhandel erhältlich ist: ISBN 978-3-935526-39-5

Die Geschichte der Fisimatenten, den Torheiten, vor denen Eltern ihre heranwachsenden Töchter während der Franzosenzeit um 1880 warnten, erzählt Sommet nicht nur als Ableitung des Satzes „Visitez ma tente, Mademoiselle“ (Besuchen Sie mich in meinem Zelt, Fräulein). „Die sprachliche Realität ist jedoch spröde“, klärt Sommet auf: „Nachweislich entstand der Ausdruck erstmals 1499 in der Koehlhoffschen Chronik aus Köln in der Wendung „it is ein viserung eind ein visimetent (Geschwätz und überflüssiges Getue)“.“ Das leite sich zurück auf das altfranzösische Wort visement für Aussehen und das lateinische visae patentes, das er mit „verliehenes Patent“ übersetzt.

Dass Amüsemang für Vergnügen steht, ist klar. Doch dass im französischen Amusement das Wort museau steckt, also Maul, ist nur logisch: „Wer sich amüsiert, macht also das Maul breit“, schlussfolgert Sommet. Futsch ist, was im französischen foutu ist, also aus, vorbei, weg. Ein Plümmo allerdings lässt sich nicht mit plumeau übersetzen: Was am Niederrhein ein dickes Daunenfederbett ist, versteht der Franzose als Staubwedel.

Schäselong als Übertragung für Langsessel im Louis Quinze-Stil (Chaise longue) und Mallör als Verballhornung von Malheur (Unglück) dagegen versteht jeder, die Bredullje allerdings ist eine besondere Klemme. Im 12. Jahrhundert war in Frankreich zum Zeitvertreib ein Brettspiel mit Würfeln en mode: tric trac. „Wer alle Spielzüge gewann, ohne dass der Gegenspieler eingreifen konnte, spielte Bedrouille“, erklärt Sommet. Auch heute sei der Begriff in Frankreich noch gebräuchlich - für Angler und Jäger, die mit leeren Händen heimkehren.

Aber wer hätte den Franzosen die Formulierung „modderselligalleen“ in den Mund gelegt? Der Sprachkenner Sommet weiß dazu eine Geschichte, die unter Romanisten gepflegt wird, die ihm allerdings sehr weit her geholt erscheint: Nach dem Toleranz-Edikt von Potsdam im Jahr 1685 waren Brandenburg und Berlin Ziel von mehr als 20.000 protestantischen Glaubensflüchtlingen. Doch die Hugenotten verstanden die deutsche Sprache nicht, sie fühlten sich in der Fremde einsam, „moi tout seul“, sagten sie (ich ganz allein). Durch die phonetische Ähnlichkeit sei der Begriff als mutterseel ins Deutsche gekommen und im Laufe der Jahre um das „allein“ ergänzt worden.