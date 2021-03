Wirtschaft in Krefeld : Krefelds Arla-Milchbauern dürfen sich auf 31.000 Euro Nachzahlung freuen

Eine Milchkuh gibt im Mittel 25 Liter Milch am Tag. Foto: Geurden

Krefeld Die Vertreterversammlung der Arla-Genossenschaft hat entschieden, dass für 2020 eine Nachzahlung von 1,75 Eurocent pro Kilogramm gelieferter Milch gezahlt wird.

460 Landwirte aus Krefeld und vom gesamten Niederrhein, die der Genossenschaft Arla Foods angehören, dürfen sich auf eine kräftige Nachzahlung freuen. Anfang dieses Monats schüttet die Genossenschaft an ihre insgesamt rund 9400 Mitglieder 264 Millionen Euro aus. Das sind im Durchschnitt rund 28.000 Euro pro Mitglied. In Deutschland und in Krefeld dürfte der Betrag sogar noch etwas höher liegen. Demnach dürfen sich die Arla-Milchbauern über gut 31.000 Euro freuen. Der Betrag errechnet sich überschlägig aus 25 Liter Milch pro Kuh mal 305 Tage und durchschnittlich 235 Milchkühen pro Landwirt mal die Nachzahlung von 1,75 Eurocent pro Liter.

Die Produkte der Molkereigenossenschaft tragen das Siegel „Gehört uns Milchbauern“. Es mache deutlich, dass die Landwirte Eigentümer der Genossenschaft seien und Verbraucher mit jedem gekauften Arla Produkt direkt die Landwirte unterstützten. Im Sinne dieser genossenschaftlichen Struktur sei es Arlas Ziel, die höchstmögliche Wertschöpfung für die Milch ihrer Mitglieder zu erwirtschaften. Dabei gingen die Erträge der Genossenschaft in Form der monatlichen Milchgeldzahlung sowie einer jährlichen Nachzahlung an die Landwirte, berichtete ein Arla-Sprecher.

Über die Höhe der Nachzahlung entscheidet die Vertreterversammlung. Das Gremium hat entschieden, dass für 2020 vom Gewinn eine Nachzahlung von 1,75 Eurocent pro Kilogramm gelieferter Milch ausgezahlt wird. Insgesamt werden mit der Entscheidung 264 Millionen Euro an die Landwirte in ganz Europa als Nachzahlung, Zinsen und individuelle Konsolidierung (Kapitaleinlage) verteilt. Rund 9400 Landwirte in sieben europäischen Ländern sind Arla Genossenschaftsmitglieder. Dazu gehören zirka 1570 deutsche Landwirte, die im Norden und Westen Deutschlands ihre Höfe haben und im vergangenen Jahr 1,71 Milliarden Kilogramm lieferten.

„Zentraler Bestandteil unserer Genossenschaft ist es, dass unsere Erträge an unsere Mitglieder als Eigentümer gehen. Besonders in Deutschland ist der Milchmarkt hart umkämpft. Umso erfreulicher ist es, dass wir als Genossenschaft aufgrund unserer starken Position die diesjährige Nachzahlung an unsere Mitglieder erhöhen können“, erklärte Aufsichtsratsmitglied Manfred Graff, Landwirt aus der Nordeifel.