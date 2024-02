Nach Amoklauf in Wuppertal Können Metalldetektoren Krefelds Schulen sicherer machen?

Metalldetektoren an den Eingängen zu Schulen, ganz nach amerikanischem Vorbild. So könnte die Zukunft auch an deutschen Schulen aussehen, wenn es nach Erich Rettinghaus geht. Den Vorschlag hatte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft NRW in der vergangenen Woche nach einem Amoklauf mit mehreren Verletzten an einem Gymnasium in Wuppertal gemacht. Seitdem wird das Thema heiß diskutiert, doch was sagen diejenigen, die die Schulen leiten, zu diesem Vorstoß?