„KrefeldKlimaNeutral 2035“ im Klimaauschuss So will Krefeld klimaneutral werden

Der Klimaausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Endfassung des Gutachtens „KrefeldKlimaNeutral 2035“ diskutiert, in dem beschrieben wird, wie Krefeld bis 2035 klimaneutral werden soll. Alle Maßnahmen werden demnach unter Finanzierungsvorbehalt gestellt – was Haushalter freuen wird, Klimaschützer aber eher beunruhigen dürfte: Dem Klima ist es egal, ob es mit ausgeglichenem oder verschuldetem kommunalen Haushalt kippt. Das Dilemma der Bezahlbarkeit bleibt: In Krefeld müssten private und öffentliche Hand bis 2035 rund 35 Milliarden Euro für den Klimaschutz investieren, allein die Stadt wäre mit 226 Millionen dabei.