Krefelderin reitet blindes Pferd : 15-Jährige kämpft für ihr blindes Pferd

Krefeld Vor einem Jahr erblindete Pferd Lucky nach einer Augeninfektion. Seine 15 Jahre alte Besitzerin wollte den Wallach nicht aufgeben und investierte viel Arbeit. Heute reitet sie das Tier ganz normal. Sogar Ausritte sind wieder möglich.

„Er war ein ganz normales Pferd, aber vor rund zwei Jahren brach bei ihm eine periodische Augenentzündung aus. Das war für ihn ziemlich schmerzhaft, und wir haben viel unternommen, um ihm zu helfen. Er bekam mehrmals täglich Salben und war zu einer Operation in der Klinik. Unter anderem wurde das Augenwasser komplett ausgetauscht“, erzählt seine 15 Jahre alte Besitzerin. Doch bei dem Eingriff habe sich die Netzhaut gelöst, was zur Erblindung des linken Auges geführt habe. Ein Jahr später befiel die Krankheit auch das zweite Auge. Seitdem ist Lucky blind.

Von Beginn an habe der Umgang mit dem Handicap viel besser geklappt als erwartet. „Er hat mir sehr vertraut, und schnell bin ich ihn wieder geritten. Er kennt in seinem Stall jeden Zentimeter und bewegt sich dort total sicher. Und wenn ich ihn reite, dann geht das heute völlig normal. Ich muss etwas mehr aufpassen, als bei einem anderen Pferd und halte mich zum Beispiel weiter von der Bande weg. Aber sonst ist alles normal“, erzählt Deborah.

Mit der Zeit wuchs das Vertrauensverhältnis zwischen Pferd und Reiterin in einem Maße, wie die Gymnasiastin selbst es sich nicht hätte vorstellen können. „Er vertraut mir total. Ich kann sogar ausreiten und über ein unbekanntes Feld galoppieren“, sagt sie. Und ihre Mutter fügt hinzu: „Das hätte wirklich niemand von uns oder am Reitstall geglaubt. Ich würde mir heute nicht einmal mehr zutrauen, einen Meter auf Lucky zu reiten. Aber er und Deborah sind eine Einheit.“

Die junge Reiterin nimmt mit ihrem Lucky sogar an Westernturnieren teil und trainiert ihn immer weiter. „Wir probieren eigentlich immer etwas Neues. Ob über Stangen gehen oder solche Dinge, das klappt wirklich sehr gut“, berichtet sie. Der Reitstall Platen in Tönisberg, wo Lucky steht, baute eigens eine Koppel für ihn um. „Dort ist jetzt ein massiver Holz- statt des Elektrozauns. So bekommt Lucky keine Elektroschocks, wenn er an den Zaun kommt“, sagt Deborah. Gemeinsam mit einer alten und sehr ruhigen Stute kann er so sogar auf die Weide und lebt ein fast völlig normales Pferdeleben. Luckys Name – englisch „lucky“ heißt glücklich – ist dabei übrigens Programm, denn die Familie rettete ihn vor zwölf Jahren vor dem Metzger. „Den Namen hatte er aber vorher schon“, erzählt Ann-Kristin Bolik.