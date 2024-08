Textilmuseum Krefeld Krefelderin erforscht 2200 Jahre altes Textil aus dem Bibel-Land Assur

Krefeld · Nach mehr als 2000 Jahren in der Erde hat sich der Stoff aufgelöst, aber Kalkablagerungen sind erhalten und geben der Wissenschaft Auskunft. Warum die Rarität aus dem Irak so einzigartig ist und warum sie in Krefeld erforscht wird.

07.08.2024 , 17:21 Uhr

Annette Schieck, Leiterin des Deutschen Textilmuseums, bei der Untersuchung eines Objektes aus Assur mit dem Spezialmikroskop. Foto: Stadt Krefeld

Von Petra Diederichs