Zoo-Seniorin wurde 48 Jahre alt : Krefelder Zoo trauert um Siamang Katrin

Krefeld Siamang Katrin ist am Morgen des 1. Aprils gestorben, nachdem sie in der Nacht zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte. Das gab der Zoo auf seiner Facebook-Seite bekannt.

„Wir sind sehr traurig, denn Katrins Tod bedeutet auch das Ende einer Ära. Mit ihr ist der letzte Siamang im Zoo gestorben. Viele Jahrzehnte gehörte der laute Revier-Gesang der asiatischen Affen zu den typischsten Geräuschen des Krefelder Zoos. Nun ist es wieder ein wenig stiller geworden“, hieß es dazu in der Mitteilung.

Katrin wäre in diesem Jahr stolze 48 Jahre alt geworden - im asiatischen Regenwald zwischen 25 und 30 Jahre, und in Menschenhand bis zu 40 Jahre. Mit ihrem Partner hatte sie mehrfach Nachwuchs, der in andere Zoos umgezogen ist.