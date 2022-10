Nachfolgerin für Nane : Neue Nashornkuh wird für Montag im Krefelder Zoo erwartet

Krefeld Die Trauer über den Tod von Nashornkuh Nane war groß – das Nashorn hatte einen angenehmen Charakter. Nun ist eine Nachfolgerin in Sicht. Der Zoo hofft, an die Zuchterfolge der Vergangeneheit anknüpfen zu können.

Nane wurde 1991 im Zoo Berlin als viertes Jungtier ihrer Mutter geboren. Daher kommt auch ihr Name, der „Die Vierte“ bedeutet. Sie zog 1994 in Krefeld ein und lebte zunächst mit dem Bullen Jakob hier. Dieser hatte jedoch wenig Erfolg bei ihr und wurde nach Frankreich umgesiedelt. Im Jahr 2003 zog dann Bulle Usoni in Krefeld ein. Die beiden harmonierten sofort. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Im Februar 2006 kam Davu als erstes Spitzmaulnashorn in NRW zur Welt. Diese Sensation bescherte dem Zoo einen immensen Besucherzulauf und markierte den Beginn der Erfolgsgeschichte in der Nashornzucht. Zügig folgten vier weitere Jungtiere: Thabo (2008), Kibibi (2010), Nabila (2013) und Najuma (2016). Najuma war das erste Jungtier, das in Krefeld unter freiem Himmel geboren wurde. Sie kam am frühen Morgen auf der gerade eröffneten neuen Außenanlage zur Welt.