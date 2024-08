Tiere im Krefelder Zoo Die unbekannten Talente der Zootiere

Berg-Anoa Das in Krefeld geborene Berg-Anoa „Idris“ ist einzigartig, denn das 25 Jahre alte Zwergrind ist das Letzte seiner Art in einem Zoo. In freier Wildbahn wurden, so erzählt der ehemalige Zoodirektor Wolfgang Dreßen, seit vielen Jahren keine Exemplare gesichtet. Es könnte also das letzte lebende Tier seiner Art auf der Welt sein. Vom nahe verwandten Flachland-Anoa gibt es in Indonesien noch wenige Tausend Expemplare.