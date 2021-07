Nach Kontrollaktion: : Krefelder Zoll überprüft 69 Speditionsbetriebe

Krefeld 104 Personen aus Spedition, Transport und Logistik waren aufgefordert, dem Zoll detailliert zu ihren Arbeitsverhältnissen Auskunft zu geben.

Speditionsbetriebe standen im Fokus einer bundesweiten Kontrollaktion des Zolls. Das Krefelder Hauptzollamt hat sich mit 29 Bediensteten an dem Einsatz beteiligt. Hinzu kamen zwölf weitere Kräfte der Autobahnpolizei Hilden , des Polizeipräsidiums Mönchengladbach , der Bezirksregierung Düsseldorf sowie des Bundesamts für Güterverkehr. 104 Personen waren im Zuge der Aktion aufgefordert, dem Zoll detailliert zu ihren Arbeitsverhältnissen Auskunft zu geben. Insbesondere kontrolliert die Finanzkontrolle Schwarzarbeit die Einhaltung des allgemeinen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz in Höhe von 9,60 Euro pro Stunde, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern.

Bei Prüfungen in der Branche des Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbes seien in der Vergangenheit oftmals sogenannte „Scheinselbstständige“ angetroffen worden. Dabei gäben beispielsweise Fahrer an, selbständig tätig zu sein. Tatsächlich liege aber eine abhängige Beschäftigung vor. Auftraggeber sparten durch diese Konstellation oftmals nicht nur die zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge, sondern umgehen auch den Mindestlohn, erklärte ein Sprecher des Zolls am Dienstag.