Steuerhinterziehung aufgedeckt Krefelder Zoll stellt knapp 180.000 E-Zigaretten aus England sicher

Beamte des Krefelder Zolls haben i einem Lager in Moers fast 180.000 E-Zigaretten ohne vorgeschriebene Steuerbanderole entdeckt und sicher gestellt. Das meldet das Hauptzollamt in Krefeld am Donnerstag. Demnach seien im Zuge einer Steueraufsichtsmaßnahme durch Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Krefeld bei einer Großhandelsfirma für E-Zigaretten in Moers schon Mitte Dezember zunächst insgesamt 390 Stück E-Zigaretten festgestellt worden, die über keine der vorgeschriebenen Tabaksteuerzeichen verfügten und mit englischen Warnhinweisen versehen waren.