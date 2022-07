Auszeichnung Social Gloss Boss : Krefelder zählt zu Top-Fünf in Deutschland

Max Wischniofski (dritter von links) vom Krefelder Friseur-Salon „The Green Room“ hat sich für das Finale zum „Social Gloss Boss“ qualifiziert. Salonchefin Franca Schnell (zweite von links) und ihr Team unterstützen ihn in der Vorbereitung aufs Finale. Foto: Franca Schnell

Krefeld Gerade für kleine Unternehmen sind brancheninterne Wettbewerbe eine Chance, ihr Können vor großem Publikum zu demonstrieren. Ein Krefelder Friseur kann jetzt Champion von Deutschland und Österreich werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Max Wischniofski könnte „Social Gloss Boss“ in Deutschland und Österreich werden. Der 34-jährige Friseur hat im Krefelder Salon „The Green Room“ ein neues berufliches Zuhause gefunden. Eigentlich stammt er aus Nürnberg. Seine Qualifikation hebt den Hairstylisten schon jetzt auf das erweiterte Treppchen: Denn Max Wischniofski gehört zu den fünf besten „Social Gloss Bosses“ in Deutschland und Österreich. Mitte September kämpft er in Berlin um den Titel.

„Die Kategorie würdigt Friseure, die nicht nur ihr Handwerk gut beherrschen, sondern ihre Arbeit auch online besonders gut inszenieren“, erklärt Wischniofski. „Für mich war das schon immer ein wichtiger Teil meines Berufes.“ Das war auch sein Grundgedanke, als er sich über Instagram Anfang Mai für den Wettbewerb der internationalen Colorations Marke Redken bewarb. Die Mähne seines Haarmodels, vorher lang mit einer ungleichmäßigen Färbung und einem starken Ansatz, verwandelte er in eine strahlendblonde Haarpracht mit cremigen, rosafarbenen Details und inszenierte den Look fotografisch im Salon. Unter mehr als 1000 Einsendungen überzeugte er die Jury. Wischniofski darf nun zum großen Finale in die Landeshauptstadt.

Mitte September werden dort vor 1500 Zuschauern im Zuge einer großen Show die Sieger der insgesamt vier Kategorien gekürt. Zur Vorbereitung auf das besondere Event durchlief der Friseurmeister bereits jetzt mehrere Academy-Tage in Düsseldorf. Er optimierte seine Färbe- und Schnitttechniken mithilfe der Experten, bereitete sich aber auch mit Model-Casting und Filmaufnahmen auf das große Show-Finale vor. „Für die Marketingaufnahmen war eine Choreographin vor Ort, die uns gezeigt hat, wie wir uns vor der Kamera bewegen müssen. Das sind schon außergewöhnliche Erfahrungen.“ Sollte Wischniofski das Finale gewinnen, würde eine Einladung nach New York winken.

„Ich bin Perfektionist, deswegen ist es mir wichtig, dass ich im Finale überzeuge, um einen Sieg aber geht es mir nicht“, erklärt er bescheiden. „Ich merke, wie sehr mich jetzt schon der gesamte Wettbewerb in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringt. Dass ich so weit gekommen bin, bedeutet mir viel.“ Das ist auch der Grund, warum „The Green Room“-Salon-Inhaberin Franca Schnell ihren Schützling so unterstützt.

Während Wischniofski in Düsseldorf castet, dreht und sich auf das Finale vorbereitet, fängt sie mit ihrem insgesamt siebenköpfigen Team im Salon am Luisenplatz den Ausfall des Finalisten auf. „Als Chefin kann ich Max‘ Engagement nur fördern“, sagt sie. „Ich ermögliche viele interne Schulungen, aber die Eindrücke, die Stärkung und die Motivation, die er aus einem Wettbewerb mitnimmt, sind für seine Entwicklung unschlagbar. Ich freue mich sehr darüber, dass er es so weit geschafft hat.“ Wenn am 18. und 19. September in Düsseldorf über den Sieg entschieden wird, reist die Inhaberin deswegen mit dem gesamten Team an.

„Wir feiern ihn, egal welche Platzierung er am Ende macht“, erklärt sie lachend. Auch fachlich steht Franca Schnell dem Finalisten zur Seite. Sie ist selbst Farbexpertin und reist als Seminarleiterin durch ganz Deutschland, um in anderen Salons weiterzubilden. Auch in den USA war sie schon, um sich fortbilden zu lassen.

Beim Finale möchte Wichniofski einen sinnlichen, weiblichen Look mit dunklen Haaren präsentieren. „Ich glaube, viele der Finalisten werden sich auf Blondtöne stürzen“, erklärt er. „Ich habe mich mit Absicht für ein Voll-Frau-Modell mit dunklen Haaren entschieden.“

(sti)