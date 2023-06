Direkter Draht nach Finnland Krefelder wird in Führungsriege des Stahlkonzerns Outokumpu berufen

Die Entfernung von Krefeld zur Konzernzentrale Outokumpus in Finnlands Hauptstadt Helsinki beträgt 2169 Kilometer. Nicht so weit, dass das Management mit Chef Heikki Malinen nicht bemerkt hätte, dass mit Marc-Simon Schaar ein fähiger Kopf am Standort Krefeld sitzt. Der Stahlkonzern hat jetzt eine neue Position für den Experten aus der Outokumpu Holding Germany mit Sitz an der Oberschlesienstraße in Krefeld geschaffen und mit ihm besetzt.