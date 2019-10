Elektronische Musik : Krefelder will Nummer-Eins-Hit produzieren

Fabian Farell hat einen Vertrag bei einem der Giganten der Musikindustrie – Sony Music – erhalten. Viermal im Jahr kommt er zu seiner reihe „Emotion“ in die Krefelder Kufa. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Fabian Farell ist mit großen Schritten auf dem Weg zum internationalen Star der elektronischen Musik. In diesem Jahr hat der 24-jährige Krefelder wichtige Weichen gestellt. Er trat vor Zehntausenden beim New Horizon Festival am Nürburgring auf, unterschrieb bei Sony Music einen Vertrag und veröffentlichte jetzt die Single „Times Takes Nothing“.

Fabian Farell ist in der Champions League angekommen: Was im Sport ein Vertrag mit Real Madrid FC Barcelona oder Bayern München ist, entspricht in der Musik ein Kontrakt mit einem der weltweit drei größten Major-Labels. Der 24-jährige Krefelder mit Wurzeln in Kempen hat einen Deal mit Sony Music – mit Universal und Warner der Gigant in der Musikindustrie. Michael Jackson veröffentliche seine Hits beispielsweise bei Sony.

So weit wie der verstorbenen Megastar ist der Selfmade-Produzent und DJ aus der Seidenstadt natürlich nicht. Es bedarf auch keiner besonderen Kenntnis, um zu prognostizieren, dass er dessen Popularität nie erreichen wird. Gleichwohl gehört der sympathische Musiker zu den Stars der elektronischen Musik. Beim New-Horizon-Festival am Nürburgring animierte er mit seiner Performance und den in die Beine gehenden Beats Zehntausende zum Hüpfen und Mitmachen.

Info Musikkarriere mit dem Segen der Eltern Nach der Schule wusste Farell noch nicht, dass er eines Tages von der Musik leben wird. Erst macht er eine Ausbildung bei der Sparkasse. Tagsüber saß er am Bankschalter, nachts vor dem Laptop. Den Job nahm er ernst, aber eigentlich war es nur die Versicherung, falls der Traum platzt. „Als klar war, dass ich den Job aufgebe und mich voll und ganz der Musik widme, haben die Eltern gesagt, mach das“, erzählt Farell.

Nun ist die erste Single „Time Takes Nothing“ als Sony-Debüt auf dem Markt. Der Vertrag für zwei weitere Veröffentlichungen liegt schon unterschrieben in der Schublade. Ein halbes Jahr hat Farells Management mit Sony die Zukunft geplant. Der Unterhaltungsriese wollte über Potenzial und Konzept des 24-Jährigen genauestens Bescheid wissen, ehe er eine Zusammenarbeit verspreche. Der neue Song wurde von einem US-Künstler in einem Berliner Studio eingesungen, die Musik ist rein digital entstanden. Farell produziert, textet, komponiert und kümmert sich darüber hinaus auch um das Marketing diverser Clubs.

„Ich möchte einen Nummer-Eins-Hit, ich möchte, dass alle Altersgruppen meine Musik hören, sie lachen und weinen, wenn meine Songs laufen. Dafür gebe ich mehr als alles. Jeden Tag. Jede Sekunde widme ich der Musik“, berichtete Fabian Farell im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Künstler, der viermal im Jahr in der Krefelder Kulturfabrik zur Partyreihe „Emotion“ einlädt, ist selbstbewusst, hat klare Ziele vor Augen und lässt sich von niemandem sagen, dass er etwas nicht kann. Mit diesen Charaktereigenschaften und seiner Kämpfernatur hat der DJ aus Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr den nächsten Karriereschritt gemacht. Für einen DJ in dem Alter keine Selbstverständlichkeit. Fabian Farell gilt als der Shooting Star der Szene. Er hat in der bedeutenden Musikszene Fuß gefasst, ist aber längst noch nicht am Ziel seiner Träume.„Gerade passiert so viel und ich bin dankbar dafür, dass mir viele Menschen Türen öffnen, mit denen ich niemals gerechnet hätte“, sagte er.

Jetzt möchte Farell den nächsten Schritt gehen. In den vergangenen Monaten verbrachte er viel Zeit im Studio, um an seinem eigenen ganz persönlichen Stil zu arbeiten. Mit „Time Takes Nothing“ ist ihm dieser musikalische Neuanfang gelungen. 2020 können wir von Farell qualitativ hochwertige Musik erwarten, mit einer ganz neuen persönlichen Note, die perfekt zur Festivalsaison und auch sonst jedem Anlass passt.

In der Szene und darüber hinaus kennt man den 24-Jährigen inzwischen. Regelmäßig teilt er sich die großen Bühnen mit Star-DJs wie Afrojack, Galantis, Hardwell, Timmy Trumpet und W&W. Sets im legendären Bootshaus in Köln, die Residency am Zrce Beach in Kroatien – dem größten Partystrand Europas – und Auftritten in den weltbesten Clubs wie Papaya und Noa Beach Club zeigen, dass das nationale wie internationale Publikum den smarten 24-Jährigen mögen.

„Ich liebe Festivals und eigene Shows, aber eigene Songs zu produzieren und die Reaktion darauf zu sehen, ist unbezahlbar. Jeder Song, den ich in den nächsten Monaten veröffentlichen werde, soll eine Geschichte erzählen und den Menschen in ihrer momentanen Lebenssituation helfen. Musik ist ein Medium, das unglaublich starke Emotionen und Gefühle hervorrufen kann, und genau das möchte ich erreichen“, betonte er.

Vor vier Jahren hat Farell seine erste Show in einem Club in NRW gespielt. Nur ein paar Monate später standen große Festivals in Deutschland wie Open Beatz, Ruhr in Love und World Club Dome auf seinem Tourkalender. Mehr als drei Jahre war er Resident-DJ im Bootshaus – dem achtbesten Club der Welt. Mit seiner ersten Auslandstour in Kroatien 2017 schaffte es Farell, auch internationales Publikum auf seine Seite zu ziehen. Seit dem ging es steil bergauf: 2018 spielte der junge DJ Festivals und Shows in Kroatien, Spanien, Bulgarien, Tschechien, Österreich und Deutschland. 2019 konnte der DJ an diesen Erfolg anknüpfen.

Fabian Farell ist übrigens ausgebildeter Informatik-Kaufmann. Dass er seinen Job an den Nagel gehängt hat und sich voll und ganz auf die Musik konzentriert hat, war für den DJ eine der größten Herausforderungen in seinem Leben. Klar ist, Farell hat große Ambitionen. Er weiß, dass die Konkurrenz nicht schläft. „Wer sich nicht mit jeder Emotion seiner Musik widmet, hat in dem Business keine Chance.“